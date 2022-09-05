AVCILAR'DA ANNE VE KIZININ MUCİZE KURTULUŞU

Kaldırıma çıkan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldular

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL, (DHA)-AVCILAR'da direksiyon hakimiyetini kaybeden servis minibüsü şoförü, kaldırıma çıkarak kömürlüğe girdi. Bu sırada kaldırımda duran bir anne ve kızı, son anda kaçarak minibüsün altında kalmaktan kurtuldu. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde 27 Ağustos Cumartesi günü akşam saatlerinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden minibüs şoförü kaldırma çıkarak, kömürlük olarak kullanılan bir depoya çarptı. Kazada sürücü hafif yaralanırken, o sırada kaldırımda olan bir anne ve kızı, son anda kaçarak minibüsün altında kalmaktan kurtuldu.

Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kaldırma çıkıp kömürlüğe çarptığı görülüyor. Kaldırımda bekleyen anne ve kızının korkuyla kaçışı da kameraya yansıdı.

"KAMERADAN BAKIYORUZ GERÇEKTEN ALLAH KURTARILDI ONLARI"

Esnaf Ahmet Kuzu, "Anne ve kızı yolun ortasında duruyordu, korkuyla kaçtılar, kıl payı kurtuldular. Sürücü hafif yaralandı, burnu kanıyordu" dedi.