Üye Girişi
Haberler

Avcılar'da American Bully cinsi köpek çalındı

Güncelleme:
Abone Ol

Avcılar'da bir kulübede bağlı olan American Bully cinsi köpek, iki kişi tarafından çalındı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

AVCILAR'da kulübede bağlı olan American Bully cinsi iki yaşındaki köpek,  iki kişi tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 2 Aralık Cumartesi günü Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçede bulunan kulübede bağlı olan köpek,  2 kişi tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokakta yürüyen biri kapüşonlu iki kişi, köpeğin bağlı bulunduğu kulübeye yaklaşıyor, bir süre etrafta dolaşanlardan biri kulübede bağlı olan köpeğin ipini çözerek koşmaya başlıyor. Köpekte onlarla birlikte koşarak uzaklaşıyor.

Köpeğin çalınmasından yaklaşık 20 dakika sonra eve geldiğini belirten Koray Aluç, "Köpeğimiz dış görünümü ile ürkütücü. Ancak, daha önceden huyunu-suyunu tanıyor olabilirler. Normalde başkasının yanına gitmez. Ağır olduğu için duvarın üstüne taşıyamayınca, ipini çözüp koşarak götürüyorlar. Ben çalınmasından 20 dakika sonra geldim. Araba ile gittikleri yöne doğru aradık ancak bulamadık. Görenlerin söylediğine göre Avcılar metrobüs durağında görülüyor. Metrobüse bindirmeye çalışıyorlar, binmiyor. Onun üzerine serbest bırakıldığı söylendi.  Avcılar'ın her yerini aradım. Sokak sokak arıyoruz. Arkadaşlarıma, çevreme herkese haber saldım. Bebekliğinden bu yana ben büyüttüm. Üç kızım her gün onunla ilgilendi. Her gün bulundu mu? diye soruyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Avcılar Aralık Güvenlik Hırsızlık 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu? Ankaragücü küme düşürülecek mi? 12 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 12 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title