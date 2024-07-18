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Avcılar'da Amcasına Ait Aracı Yakma Olayı

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Avcılar'da, iddiaya göre H.Ç. amcasına ait park halindeki hafif ticari aracı ateşe verdi. Alev alev yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, H.Ç. gözaltına alındı.

AVCILAR'da, iddiaya göre H.Ç. amcasına ait park halindeki hafif ticari aracı ateşe verdi. Alev alev yanan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, H.Ç. gözaltına alındı.

Yeşilkent Mahallesi G-811 Sokak'ta saat 22.30 sıralarında park halinde bulunan hafif ticari araçta yangın çıktı. Alev alev yanan aracı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti. Araç yangının ardından metal yığınına dönerken, çevrede inceleme yapan polis, aracın 18 yaşından küçük H.Ç. tarafından yakıldığını belirledi. Amcasına ait aracı ateşe veren H.Ç. polisin çalışması sonucu gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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