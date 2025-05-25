Avcılar'da Ambalaj Malzemesi İş Yerinde Yangın Çıktı

Avcılar'da Ambalaj Malzemesi İş Yerinde Yangın Çıktı
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Avcılar'da Dursun Korkmaz'a ait ambalaj malzemesi satan iş yerinde çıkan yangın, çevre sakinlerinin müdahalesine rağmen söndürülemedi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. İş yeri sahibi Korkmaz, olay sırasında büyük bir üzüntü yaşadı.

AVCILAR'da ambalaj malzemesi satılan iş yerinde yangın çıktı.Çevre sakinleri yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sonucu söndürülürken, panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. İş yeri yanan Dursun Korkmaz uzun süre gözyaşı döktü.

Yangın, 24 Mayıs Cumaretsi günü saat 12.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Nergis sokakta çıktı. Dursun Korkmaz'a ait ambalaj malzemesi satılan iş yerinden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.Çevre sakinleri yangın tüpleriyle alevlere müdahale etse de yangın söndürülemedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş yeri sahibi Dursun Korkmaz uzun süre gözyaşı döktü. Çevre sakinleri Korkmaz'ı sakinleştirmeye çalışırken, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından Korkmaz'a müdahale edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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