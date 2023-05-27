Avcılar'da alkollü sürücü 14 araca çarptı

AVCILAR'da sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen cip 14 araca çarptı. Çevredekiler tarafından durdurularak darbedilen sürücü, hastaneye götürüldü.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen cip sürücüsü Ömer D., seyir halindeyken 8 araca çarptı. Çevredekiler tarafından durdurularak darbedilen sürücü, bir fırsatını bulanarak yeniden direksiyon başına geçerek kaçmak isterken 6 araca daha çarptı. Bir araca çarparak yönünü değiştiren Ömer D.'yi araçtan indiren çevredekiler tekme ve yumruklarla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler darbedilen sürücüyü Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürdü.

"ARAÇLARI ZARAR GÖRENLER SÜRÜCÜYE SALDIRDI"