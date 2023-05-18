AVCILAR'DA AĞAÇ ATM'LERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ; PARA ÇEKMEYE DEVAM ETTİLER

AVCILAR'da gövde kısmı çürüyen asırlık dut ağacı kırılarak yanındaki Atm'lerin üzerine devrildi. İnsanların para çektiği sırada yaşanan olayda, şans eseri yaralanan olmazken, bazı vatandaşların Atm'den para çekmeye devam etmesi şaşkınlığa yol açtı.

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda bulunan dut ağacı dün öğle saatlerinde gövdesindeki çürümenin de etkisi ile devrildi. En az 100 yıllık olduğu belirtilen dut ağacının tonlarca ağırlığındaki gövdesi, parkın hemen yanında bulunan ATM kabinlerinin üzerine düştü. İnsanların ATM'den para çektiği sırada yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı. ATM'nin alarm sisteminin devreye girmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

PARA ÇEKMEYE DEVAM ETTİLER

Ağacın gövdesi ATM kabinlerinin üzerinde dururken, bazı vatandaşlar para çekmeye devam etti. Ağaç dallarının arasından geçerek para çeken kişi, Bir şey olmaz, arkadaşımız biraz önce çekti. Baktım sistem çalışıyor, ben de çektim dedi. Olayın olduğu anı anlatan kişi ise, Devrildiği sırada bir amca para çekiyordu. Karşıdan görünce geldik. Amca gel buraya dedik. 'Kartım var, onu alayım' dedi. Kart candan daha mı önemli ifadelerini kullandı.

Bir başka görgü tanığı ise, Burada otururken ağaç aniden çöktü. İnsanlar vardı. Ağaç devrilmiş, hala para çekmeye çalışanlar vardı. Eski bir ağaç. Şurada bir başka ağaç daha var, tehlikeli. Belediyelerin bunları kesmesi lazım. Ağaç diyorlar, kesmeyelim diyorlar ama tehlike oluşturanların kesilmesi lazım. İnsanların canına mal olabilir şeklinde konuştu.

ATM'lerin üzerindeki dut ağacının gövdesi, olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde kesilerek kaldırıldı.