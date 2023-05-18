AVCILAR'DA AĞAÇ ATM'LERİN ÜZERİNE DEVRİLDİ; PARA ÇEKMEYE DEVAM ETTİLER

AVCILAR'da gövde kısmı çürüyen asırlık dut ağacı kırılarak yanındaki Atm'lerin üzerine devrildi. İnsanların para çektiği sırada yaşanan olayda, şans eseri yaralanan olmazken, bazı vatandaşların Atm'den para çekmeye devam etmesi şaşkınlığa yol açtı.

Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'nda bulunan dut ağacı dün öğle saatlerinde gövdesindeki çürümenin de etkisi ile devrildi. En az 100 yıllık olduğu belirtilen dut ağacının tonlarca ağırlığındaki gövdesi, parkın hemen yanında bulunan ATM kabinlerinin üzerine düştü. İnsanların ATM'den para çektiği sırada yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı. ATM'nin alarm sisteminin devreye girmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

PARA ÇEKMEYE DEVAM ETTİLER

ATM'lerin üzerindeki dut ağacının gövdesi, olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından kontrollü şekilde kesilerek kaldırıldı.