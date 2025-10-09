Avcılar'da Ağabeyini Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Avcılar'da ağabeyini evlerinin önünde silahla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cihangir Mahallesi Sandal Sokak'ta 26 Eylül'de Metin D'nin (32) evinin önünde silahlı saldırı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin elektrikli skuter ile olay yerine geldiğini, saldırının ardından aynı şekilde kaçtığını belirledi.

Görgü tanığı olan maktulün erkek kardeşi C.D'nin ifadesine başvuran ekipler, kardeşi R.D'nin (25) ağabeyi Metin D'yi 3 yıl önce zıpkın ve satırla yaraladığını, 2 yıldan beri eve ara ara gidip geldiğini, saldırıdan 2 ay önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü, olay günü de karşılaşan kardeşlerin tartıştıklarını ve R.D'nin saldırıyı gerçekleştirdiğini tespit etti.

C.D'nin beyanı üzerine olayda kullanılan tabanca da Avcılar'daki bir umumi tuvaletin tavan arasında bulundu.

Ekiplerin çalışması sonucu, olaydan sonra skuterle kaçtığı güzergahtan saklandığı yer tespit edilen R.D, operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin saldırı öncesinde ve sonrasında skuterle hareket ettiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.