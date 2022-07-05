AVCILAR'DA 97 YAŞINDAKİ KADININ ALEV KAPANINDAN KURTULUŞU

AVCILAR'da bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın bir anda büyüdü. Alevleri görünce yan odaya geçerek kapıyı kapatan Alzheimer hastası Türkan Eren (97), kapıyı kırarak içeri giren itfaiye erleri tarafından son anda kurtarıldı. Sedyede taşınırken yaşlı kadının, kendisini kurtaran itfaiye erinin elini bırakmadığı görüldü.

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında Merkez Mahallesi Taksi Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında çıktı. Karşıdaki inşaatta çalışan Mahmut Kençtum camın patladığını, dışarı duman ve alev çıkmaya başladığını görünce hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye araçları sokağın başına park edilen araç nedeniyle dönemedi. Ekipler, kaldırımlara park yapılmaması için konulan beton bariyeri kırarak yola devam edebildi.

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 97 yaşındaki Türkan Eren'in, mutfakta yangının başlamasıyla yandaki odaya geçip kapıyı kapattığı anlaşıldı. İtfaiye erleri kapıyı kırıp içeri girerek, dumandan etkilenen yaşlı kadını kurtardı. Yaşlı kadının, sedyeyle indirilirken kendisini kurtaran itfaiye erinin elini bırakmadığı görüldü. Evden ekmek almak üzere ayrıldığını belirten kızı Fisun Eren (67) gelince yangını öğrendi. Söndürme çalışmaları devam ederken eve girmek isteyen Fisun Eren'e ekipler izin vermedi. Dumandan kısmen etkilenen yaşlı kadın özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Evde sadece bir odanın yangından etkilenmediği, tüm eşyaların yanarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel