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AVCILAR'DA 90 YAŞINDAKİ GELİN İLE 77 YAŞINDAKİ DAMAT NİKAH MASASINDA

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AVCILAR'DA 90 YAŞINDAKİ GELİN İLE 77 YAŞINDAKİ DAMAT NİKAH MASASINDA

AVCILAR'da sağlık sorunları için gittikleri sağlık ocağında tanışan 90 yaşındaki Habibe Özdemir ile 77 yaşındaki Muharrem Erdoğan, nikah masasında oturdu.

AVCILAR'da sağlık sorunları için gittikleri sağlık ocağında tanışan 90 yaşındaki Habibe Özdemir  ile 77 yaşındaki Muharrem Erdoğan, nikah masasında oturdu. Evlilik teklifinin kendisinden geldiğini belirten Habibe Özdemir, "Birbirimizi sevdik. Beğendim, oldu" dedi.

Eşini kaybettikten sonra Cihangir Mahallesi'nde tek başına yaşayan  4 çocuk babası 77 yaşındaki PTT'den emekli Muharrem Erdoğan ile aynı mahallede oturan daha önce evlilik yapmayan 90 yaşındaki Habibe Özdemir, 7 yıl önce sağlık sorunları için gittikleri aile sağlığı merkezinde tanıştı. Görüşmeye başlayan Özdemir ile Erdoğan yaşamlarının kalan bölümünü birlikte geçirmeye karar verdi.  Çift, Avcılar Belediyesi'ne başvurarak, evlenmek istediklerini bildirirken, nikahlarını Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin kıymasını istedi. Nikah masasına oturan çiftin nikah şahitliklerini Cihangir Aile Sağlığı Merkezi görevlileri yaptı. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli yaşlı çiftinnikahlarını kıyarken, evlilik cüzdanını da 90 yaşındaki gelin Habibe Özdemir'e verdi. Habibe Özdemir, evlilik teklifinin kendisinden geldiğini belirterek, "Birbirimizi sevdik. Sevdim, beğendim, oldu" diye konuştu. Avcılar Belediye Başkanı Başkan Hançerli "Bugün çok özel bir nikah kıydık, onlar çok heyecanlı. Onların heyecanı bize de bulaştı" dedi.

- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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