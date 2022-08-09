AVCILAR'DA 70 SANİYEDE HAYALET GÖSTERGE HIRSIZLIĞI AVCILAR'da park halindeki otomobilin hayalet göstergesi, bir araçla gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından 70 saniyede çalındı. AVCILAR'da park halindeki otomobilin hayalet göstergesi, bir araçla gelen kimliği belirsiz kişiler tarafından 70 saniyede çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hırsızlık olayı önceki gün saat 07.00 sıralarında Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir araçla gelen kimliği belirsiz kişiler, park halindeki lüks otomobili gözlerine kestirip, birkaç saniye durduktan sonra gidip geri döndü. İçinde bulunduğu otomobilden uzanan yüzü cerrahi maskeli, başında kapüşon bulunan kişi, sürücü tarafındaki camı kırıp içeri girdi. Şüpheli, piyasa değeri ortalama 70 bin TL olan hayalet göstergeyi söküp çalarak, aracına döndü. 70 saniye süren hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızların yakalanabilmesi için çalışma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Avcılar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› AVCILAR'DA 70 SANİYEDE HAYALET GÖSTERGE HIRSIZLIĞI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.