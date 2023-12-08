Avcılar'da 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Avcılar'da bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer kat ve binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucunda çatı katında büyük hasar meydana geldi.

AVCILAR'da 5 katlı binanın çatı katı alev alev yandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle diğer kat ve binalara sıçramadan söndürüldü.

Ambarlı Mahallesi'ndeki Faikbey Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında dün saat 22.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören komşuların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatı katı kısa süre içerisinde alev alev yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın diğer kat ve binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle çatı katında büyük hasar oluştu. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.