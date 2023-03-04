Avcılar'da 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Avcılar'daki bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Avcılar'daki bir binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Denizköşkler Mahallesi Rüzgarlı Sokağı'ndaki 5 katlı binanın giriş katında, yabancı uyruklu bir ailenin oturduğu dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst katlarda mahsur kalan bina sakinlerini tahliye etti. Dumandan etkilenen iki kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen ve binada büyük çapta hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Kaynak: AA / Güncel İtfaiye Avcılar Güncel Haberler

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