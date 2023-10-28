Avcılar'da meydana gelen olayda 4 yaşındaki bir çocuğa araba çarparak ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avcılar'da 4 yaşındaki çocuğa araba çarparak ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Avcılar'da küçük kızın ölümüne neden feci kaza kamerada

-4 yaşındaki kızın ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı

İSTANBUL - Avcılar'da 4 yaşındaki çocuğa araba ile çarparak ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazaya ilişkin ortaya çıkan görüntülere 4 yaşındaki küçük kızın sokakta oyun oynarken servis aracının çarptığı anlar yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi 105. Sokak'ta meydana gelmişti. Sokakta oynayan 4 yaşındaki L.D. isimli kız çocuğuna, C.U. isimli şahsın idaresindeki servis aracı çarpmıştı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlenmişti.

Konu ile ilgili yakalanan C.U. gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. C.U., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından bugün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, kaza anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere 4 yaşındaki küçük kızın sokakta oyun oynarken servis aracının çarptığı anlar yansıdı. Kazanın ardından vatandaşların olay yerine koşarak geldiği anlar görüntülerde yer aldı.