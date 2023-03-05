Avcılar'da 4 katlı binanın giriş katında yangın

AVCILAR'da 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangını gören bina sakinleri bitişikteki inşaatta bulunan hortumu musluğa bağlayarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangın itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evin bir odasındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Denizköşkler Mahallesi'ndeki Rüzgarlı Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katında bulunan dairede çıktı. Evdeki bir elektronik cihazdaki patlamayı duyan 13 ve 14 yaşındaki iki çocuk kapıyı açarak yardım istedi. Bitişikteki inşaatta bulunan hortumu alan bina sakinlerinden biri, hortumu musluğa bağlayarak yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Bina içerisine dolan dumandan etkilenen bir kadın ve bir çocuğa ambulansta müdahale edildi. Binadaki yaşlılar da balkona çıkarak kendilerini dumandan korumaya çalıştı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evin bir odasında eşyalar kullanılmaz hale geldi.