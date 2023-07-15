Avcılar'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Avcılar'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Avcılar'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ormanlı Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel