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Avcılar'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Avcılar'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avcılar'da 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ormanlı Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

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