Avcılar'da 4,75 Milyon Lira Dolandırıcılığı: 7 Şüpheli Yakalandı

AVCILAR'da ev almaya çalışan Y.K.' yı 4 milyon 750 bin lira dolandırdığı iddia edilen 7 şüpheli yakalandı. Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana'daki operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avcılar'da 45 yaşındaki Y.K., ev almaya çalışırken dolandırıldığı şikayetiyle 21 Mart'ta emniyete başvurdu. İlan sitesinden bulduğu daire için satıcılarla irtibata geçen Y.K., yapılan pazarlığın ardından şüphelilerin verdiği banka hesabına 4 milyon 750 bin lirayı havale ettiğini ancak satıcıların ortadan kaybolduğunu söyleyerek şikayetçi oldu. İhbar üzerine çalışma başlatan Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Delilleri toplayan polis, şüphelilerin Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep ve Adana'daki adreslerine operasyon yaptı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden Hatay ve Adana'da yakalananlar İstanbul'a getirilirken Gaziantep ve Şanlıurfa'da yakalananların işlemleri ise bulunduğu illerde yapıldı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

'Sazan sarmalı' olarak bilinen dolandırıcılık yöntemini kullanan şüphelilerin, mağdurlara aynı daireyi isteyen başka kişilerinde olduğunu söyleyerek parayı hesaplarına havale ettirdiği ve ellerine geçen parayla kripto para alarak ortadan kayboldukları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de suç kayıtlarının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. (20), M.D. (19), H.H.K. (19), M.Ö. (40), S.E. (33) ve S.A.(48) tutuklanırken M.K. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.