Avcılar'da 393 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Avcılar'da düzenlediği operasyonda 393 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıkladığı "narkogüç" operasyonunun İstanbul ayağında dün Avcılar'da 1 depo ve 3 araca yönelik operasyon geçekleştirdi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 393 kilo 550 gram skunk adlı uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan işlem yapıldı.