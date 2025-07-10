Avcılar'da 39 Yaşındaki A.K. Cansız Halde Bulundu

AVCILAR'da, yakınlarının bir süredir haber alamadığı A.K. (39), otluk alanda cansız halde bulundu. Savcı, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmasına karar verdi.

Avcılar'da oturan A.K.'den (39), yakınları bir süredir haber alamıyordu. Birçok yerde A.K.'yi arayan yakınları daha önce görüldüğü Denizköşkler Mahallesi'nde Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nin alt tarafındaki otluk alana baktı. Yakınları A.K.'yi burada cansız halde buldu. İhbar üzerine olay yerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan araştırmada herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmadı. Daha önce uyuşturucu da kullandığı öne sürülen A.K.'nin vücudunda darp veya yara izi olmadığını göz önünde bulunduran nöbetçi savcının talimatı ile ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturmaya devam ediliyor.