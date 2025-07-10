Avcılar'da 39 Yaşındaki A.K. Cansız Halde Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A.K. (39), yakınları tarafından kaybolduktan sonra Avcılar'da otluk alanda cansız olarak bulundu. Savcı, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdi.

AVCILAR'da, yakınlarının bir süredir haber alamadığı A.K. (39), otluk alanda cansız halde bulundu. Savcı, ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmasına karar verdi.

Avcılar'da oturan A.K.'den (39), yakınları bir süredir haber alamıyordu. Birçok yerde A.K.'yi arayan yakınları daha önce görüldüğü Denizköşkler Mahallesi'nde Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nin alt tarafındaki otluk alana baktı. Yakınları A.K.'yi burada cansız halde buldu. İhbar üzerine olay yerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan araştırmada herhangi bir suç veya suç unsuruna rastlanmadı. Daha önce uyuşturucu da kullandığı öne sürülen A.K.'nin vücudunda darp veya yara izi olmadığını göz önünde bulunduran nöbetçi savcının talimatı ile ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturmaya devam ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cristiano Ronaldo'nun Jhon Duran'ı neden istemediği ortaya çıktı

Bomba iddia! Ronaldo bakın Jhon Duran'ı neden istememiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü markaların ürünlerinin satışı yasaklandı! Hepsi piyasadan toplatılıyor

Ünlü markaların ürünlerinin satışı yasaklandı! Hepsi toplatılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.