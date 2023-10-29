Avcılar'da 3 yaşındaki çocuk trafik kazasında hayatını kaybetti

AVCILAR'da, 3 yaşındaki Leylanur Doğan'ın sokakta oyun oynarken yaşanan kazada hayatını kaybetmesine neden olan servis şoförü Cevdet Uçkun tutuklandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 105. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta oyun oynayan Leylanur Doğan(3), Cevdet Uçkun'un idaresindeki 34 LJY 224 plakalı minibüsün altında kaldı. Bir süre minibüsün altında sürüklenen Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından küçük çocuğun yakınları servis şoförüne saldırdı. Kalp krizi geçiren şoför Cevdet Uçkun hastaneye kaldırılırken, olay yerinde hayatını kaybeden Doğan'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Tedavisinin ardından taburcu edilen servis şoförü Cevdet Uçkun ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.