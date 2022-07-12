Avcılar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Avcılar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Avcılar'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tahtakale Mahallesi Buse Sokak'taki 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu. AA / Abdülkerim Güzel - Güncel Güncel Haberler

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