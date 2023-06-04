Avcılar'da 225 bin liralık motosiklet çalındı

Avcılar'da bir ay önce aldığı 225 bin lira değerindeki motosikletini çalınmaması için kapalı otoparka bırakan Vedat Çimiş, otoparka gittiğinde motosikletinin çalındığını gördü. Hırsızlık anları ise otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.

AVCILAR'da bir ay önce aldığı 225 bin lira değerindeki motosikletini çalınmaması için kapalı otoparka bırakan Vedat Çimiş, otoparka gittiğinde motosikletinin çalındığını gördü. Hırsızlık anları ise otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen hafta cuma günü Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir ay önce 225 bin lira değerindeki 34 GOM 939 plakalı bir motosikleti satın alan Vedat Çimiş, hırsızlık olaylarına karşı motosikletini evinin yakınındaki kapalı otoparka bıraktı. Cumartesi öğle saatlerinde motosikletini almaya giden Çimiş, motosikletinin yerinde olmadığını gördü. Otoparkın güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından hırsızlık olayı ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kasklı iki kişinin motosikletle otoparka girdiği ve bir iki tur attıktan sonra bir kişinin motosikletle dışarı çıktığı, diğer şüphelinin ise otopark görevlisinin dalgınlığından faydalanarak, Çimiş'e ait motosikleti itekleyerek dışarı çıkardığı görüldü. Polis, motosikleti çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.