Avcılar'da 2 Milyon TL'lik Hırsızlık Anları Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Avcılar'da bir oto galeriye giren hırsızlar, lüks bir aracın gösterge panelini çalarak 2 milyon TL'lik hırsızlık gerçekleştirdi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Avcılar'da bir oto galeriye giren hırsızlar, dakikalar içerisinde lüks bir aracın gösterge panelini patlattı. Para kasası ve park halindeki bir otomobili de çalan hırsızlar kaçarken, dakikalar içerisinde yaşanan 2 milyon TL'lik hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü sabah saat 07.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde bulunan bir oto galeride yaşandı. Hafif ticari araçla gelen hırsızlar, burada satış için tutulan lüks marka bir otomobilin yaklaşık 500 bin lira değerindeki gösterge panelini çaldı. Ardından kapıyı levye ile açarak ofis bölümüne giren hırsızlar, para kasasını sürükleyerek dışarı çıkardı. Ofisten aldıkları anahtarla lüks otomobilin kapısını açan hırsızlar, kasayı araca yükledikten sonra hayalet ekranı da alarak galerideki otomobille kayıplara karıştı. Yaklaşık 2 milyon TL'lik hırsızlık anları ise anbean kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalınan aracı dün akşam Başakşehir'de terk edilmiş halde buldu. Hırsızların araçla gece saatlerinde farklı ilçelerde birden fazla iş yerlerine girerek hırsızlık yaptıkları öğrenildi. - İSTANBUL