Avcılar'da 1999 Depremi'nin yıldönümünde olası İstanbul depremi konuşuldu Güncel Haberler MARMARA Bölgesi'nde büyük hasara yol açan 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nde 246 kişinin yaşamını yitirdiği Avcılar'da olası İstanbul depremi ele alındı. MARMARA Bölgesi'nde büyük hasara yol açan 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi'nde 246 kişinin yaşamını yitirdiği Avcılar'da olası İstanbul depremi ele alındı. Felaketin 23'üncü yıldönümü nedeniyle Avcılar'da dün saat 18.30'da Marmara Caddesi'ndeki Deprem Anıtı önünde toplanan grup 17 Ağustos 1999 Depremi'nde ilçede ölenler için saygı duruşunda bulunarak anıta karanfil bıraktı. Buradaki anmaya Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, Jeofizik Mühendisler Odası İstanbul Şube Başkanı Burak Çatlıoğlu katıldı. 7 İL VE 49 İLÇE NE KADAR HAZIR? Atatürk Parkı'nda düzenlenen panelde de birçok uzman konuk oldu. İTÜ Emekli Öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Osmanlı arşivlerine göre Marmara'da 1500-1850 yılları arasındaki dönemde 145'i İstanbul'da olmak üzere 170 çeşitli büyüklüklerde en küçüğü 4.5 olmak üzere depremler hissedildiğini anlattı. Prof. Dr. Eyidoğan, 1905 yılından bugüne kadar Kandilli Rasathanesi tarafından 4.0-4.9 büyüklüğünde 254 deprem kaydedildiğini, son 120 yılda 4'ten büyük 303 deprem olduğunu bildirirken, "İstanbul dahil Marmara Bölgesi'nde 7 il kıyıdaki 49 ilçe Marmara içindeki depreme hazır mı diye sormak lazım. Sanayi yoğunluğunun yüzde 30'u İstanbul'da. Yapılan araştırmada megakentte 2000 yılı öncesi yapılmış 790 bin binanın olası İstanbul depreminde büyük risk altında olduğu saptandı. 194 bin bina ağır ve orta hasar ile karşı karşıya kalacak. Bu nedenle 3 milyona yakın kişi barınma ihtiyacı duyacak. İstanbul için 5 farklı deprem senaryosu var. Daha kötümser raporlar ürkütücü. İyimser tahminlere göre 14 bin, kötümser senaryoya göre 53 bin can kaybı olacak. Tüm tesis ve altyapıyı hazırlamak gerek" dedi. GÖLCÜK DEPREMİ VE AVCILAR İstanbul Üniversitesi Cerrahpasa Jeofizik Mühendislik Bölüm Başkanı Prof.Dr. Ferhat Özçep, depremin özelliklerinin yanı sıra zeminin büyük önem taşıdığını ifade ederken, "Normal koşullarda Gölcük'te olan 7.4 büyüklüğündeki depremin Avcılar'da çok fazla hasar yapmaması lazım. Fakat ortam koşulları bu deprem dalgalarını büyütebiliyor, özelliklerini değiştirebiliyor" dedi. 102 BİN BİNADAN 73 BİNİNDE İNCELEME YAPILAMADI İBB Kentsel Dönüşüm Şube Müdürü Özlem Tut, zamanın hızla geçtiğini, çalışmaların yetersiz olduğunu vurgularken "Yaptığımız çalışmalarda 2000 yılından önce yapılan binaları esas aldık. 102 bin 84 binayı ziyaret ettik. Bu 2 milyon 165 bin kişi demek. Ziyaret ettiğimiz binaların hepsini inceleyemedik. 73 bin binaya maalesef girmemize izin verilmedi. Bunların nedenlerini, endişelerini tabii ki anlıyoruz." İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran, da olası İstanbul depremine hazırlık aşamasında neler yaptıklarını anlattı. Güncel Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş İstanbul Marmara Avcılar Gölcük Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Avcılar'da 1999 Depremi'nin yıldönümünde olası İstanbul depremi konuşuldu - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.