AVCILAR'DA 1 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OTOBÜS KAZASI DAVASI... İETT ŞOFÖRÜ: "KUSURUM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da geçtiğimiz yıl, bir yolcunun ölümüne neden olan otobüs kazasında İETT şoför Talan Şen'in (51) yargılandığı dava başladı. Tutuksuz yargılanan şoför Şen, olay anında kusuru olduğunu düşünmediğini belirterek "Alkollü değildim, hız sınırları içinde seyrediyordum" dedi.

Avcılar'da 1 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşen kazada, Boğazköy-Bakırköy seferini yapan İETT otobüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapmıştı. İETT şoförü Talat Şen'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, yol kenarındaki yön tabelası ve bariyerlere çarptı. Kazada otobüsteki yolculardan Mehmet Kurt (62) yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.

"FREN YAPSAYDIM DAHA AĞIR SONUÇLARI OLURDU"

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Talat Şen katıldı. Vefat eden Mehmet Kurt'un eşi Saime Kurt ve yaralanan yolculardan Badegül Demirel duruşmada hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Talat Şen, kaza günü yağmur yağdığı için yolun kaygan olduğunu, otobüsün sağa sola kaydığını anlattı. Sanık şoför, yasal sınırın 50 kilometre olmasına rağmen, otobüsün 40 kilometre hızla gittiğini belirtti. Otobüsü devirmemek için frene basmadığını söyleyen Şen, "Otobüs içerisinde 70 yolcu vardı. Aracı durdurmak için fren kullanmadım çünkü, zemin kaygan olduğu için büyük ihtimalle yan yatacaktı. Otobüste çok fazla yolcu için, devrilirse daha ağır sonuçlara yol açabilirdi. Bu yüzden direksiyon kontrolü ile aracı durdurmaya çalıştım. Aracın sağ arka tarafı hakimiyetimden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Aracın arka kapısı çarpmanın şiddetiyle yerinden çıkıp devrildi. Yaralananlar oldu ama yalnız Mehmet Kurt'un durumu daha ağırdı. Hastaneye kaldırıldı, 3 gün sonra vefat ettiği haberini aldım. Hastanede yatarken kalp krizi geçirdiği ve hayata döndürülemediğini öğrendim. Bu olay nedeniyle üzgünüm. Olay anında benim kusurumun olduğunu düşünmüyorum. Ben hız sınırları içerisinde seyir ediyordum. Kaza sırasında alkollü değildim" dedi.

"OTOBÜS HIZLI GİDİYORDU"

Kazada yaralanan yolculardan Badegül Demirel ifadesinde, otobüsün hızlı gittiğini söyledi. Demirel "Bir anda otobüs kaymaya başladı ve kaza yaptık. Benim başım kanamaya başladı. Yolculardan birisi başıma tampon yapmak için bez verdi. Sonrasında ambulans geldi. Mehmet Kurt ağır yaralanmıştı. Otobüsün hızının ne olduğunu bilmiyorum. Zaten her şey bir anda olup bitti. Bende panik oldum. Olaydan sonra hastaneye gittiğim, ayak parmağımda kırık olduğunu öğrendim" dedi.

KAZAYI ADLİ TIP İNCELEYECEK

Mahkeme yaralı yolcuların tedavileriyle ilgili tüm belgelerin tedavi gördükleri hastaneden istenmesine karar verdi. Belgelerin Adli Tıp Kurumu'nda incelenerek yaralanmalara ilişkin kesin rapor verilmesini istedi. Mahkeme ayrıca dosyanın Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesine, olay anına ilişkin kamera görüntüleriyle birlikte değerlendirilerek kusur durumuna ilişkin rapor düzenlenmesine karar verdi.

"BELEDİYE BAZI DELİLLERİ DE YOK ETTİ"

Duruşma sonrası açıklama yapan Mehmet Kurt'un eşi Saime Kurt, şunları söyledi: "Eşim 1 Ekim Cuma günü kaza geçirdi. 3 gün sonra hastanede vefat etti. Kalp krizi geçirdi diyorlar ama, belden aşağısı kesikler içerisindeydi. Ben hemşireyim eşimin vücudunda 15 santim kesikler vardı. Sanık 40 kilometre hızla gittim diyor ama, en az 100 kilometre ile gittiğini eşim söyledi. Yağmurlu havada şoförün bunu kontrol etmesi gerekirdi. Tekerleklerim silikti diyor, tekerleklerini dahi kontrol ettirmemiş. Eşim bunlardan dolayı vefat etti. Hastaneye gittiğimde ayakkabıları dahi kan dolmuştu. Kazayı yapan Talat Şen hala eşimin kalp krizinden öldüğünü söylüyor. Az önce duruşmadan çıktık. Kaza geçiren Badegül Hanımın kafasında 13 dikiş var, ayak parmakları da kırılmış. 7 ay geçti bizi hiç arayıp soran olmadı. Belediye bazı delilleri de yok etti. O yüzden çok üzüntülüyüm. En ağır şekilde ceza almasını istiyorum ama, kazadan bir hafta sonra şoför serbest bırakıldı. Ne haldesiniz diye bir taziye ziyaretine gelen bile olmadı."

İDDİANAME

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Talat Şen'in olay günü saat 05.30 sıralarında D-100 Karayolunda seyrederken ıslak zeminde kayması nedeniyle demir bariyerlere çarptığı anlatıldı. Kazada yolculardan Mehmet Kurt'un hayatını kaybettiği, Osman Tunç ile Badegül Demirel'in ise yaralandığı bildirilen iddianamede, trafik kazası tespit tutanağına göre aracın hızını yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmak maddesinin ihlal edildiği belirtildi. Olaya ilişkin bilirkişi raporunda da sürücünün kusurlu olduğunun belirtildiği aktarılan iddianamede, Talat Şen'in 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel