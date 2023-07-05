Avcılar D-100 Karayolu'nda Türkmenistan uyruklu bir kişiye otomobil çarptı
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Avcılar D-100 Karayolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu Fayzullah Tulavayev'a otomobilin çarptığı an kameraya yansıdı. Tulavayev'in durumu ciddiyetini koruyor.
Olay, gece saatlerinde Avcılar Sadetdere istikametinde D-100 karayolunda meydana geldi. 36 yaşındaki Fayzullah Tulavayev Saadetdere Metrobüs durağı yakınlarında karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Çevredekiler ıslıklarla ve bağırarak Tulavayev'i uyardı. Ancak araçların arasında ilerleyen Tulayev'e otomobil çarptı. Tulavayev, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Tulvayev'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel