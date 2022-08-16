Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar Belediyesinden çocuklara oyun eşliğinde afet eğitimi

Avcılar Belediyesinden çocuklara oyun eşliğinde afet eğitimi

Güncel Haberler

Avcılar Belediyesince, 17 Ağustos Marmara depreminin 23'üncü yılı dolayısıyla çocuklara oyunlar eşliğinde afet eğitimi verildi.

Avcılar Belediyesince, 17 Ağustos Marmara depreminin 23'üncü yılı dolayısıyla çocuklara oyunlar eşliğinde afet eğitimi verildi.

Avcılar Atatürk Parkı'nda gün boyunca düzenlenen 17 Ağustos'u Anma Programı, görsel ve eğitici materyallerle çocuklara afet oyunları oynatılarak başladı.

Ayrıca çocuklara deprem çantasının nasıl hazırlanması ve kullanılması gerektiğiyle ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Etkinlik kapsamında İstanbul Jeofizik Mühendisleri Odası, İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile birçok STK'dan eğitmenler, vatandaşlara afetlerle ilgili kapsamlı bilgiler verdi.

Programın akşamki bölümünde depremle ilgili tiyatronun yanı sıra arama-kurtarma tatbikatı da yapılacak.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Mehmet Kara - Güncel

Marmara Avcılar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title