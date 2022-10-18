Avcılar Belediyesinde işçiler grev başlattı

Avcılar Belediyesi işçileri, yaklaşık 4 aydır yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç alınamaması üzerine grev başlattı.

Belediye-İş Sendikası İstanbul 2 No'lu Şube ile Avcılar Belediyesi şirketi "Bathonea Yapı A.Ş." adına Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bir süredir anlaşma sağlanamadı.

Bunun üzerine grev başlatan işçiler, Avcılar Belediyesinin binası önünde toplandı. Burada slogan atan işçiler, davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Avcılar halkı ve esnafından anlayış beklediklerini söyledi.

Başlatılan grevin kendilerini buna zorlayan yönetimin suçu olduğunu savunan Yurdakul, toplu sözleşmenin bir an önce imzalanması için çabalayacaklarını dile getirerek, "(Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli) Sayın Başkanım, keşke burada olsaydınız da bugün bu toplanmayı toplu sözleşme imza töreni olarak şölene çevirmiş olsaydık. Herkesin ailesi gibi buradaki işçilerin ailesi de kutsal. Birilerinin ailesi, çocukları birinci sınıf buradakilerin çocukları ikinci sınıf değil." dedi.

"Grevin ilk günü bu işi bitirelim"

Yurdakul, grevin kırılması için çaba yürütüldüğünü ve arkadaşlarının tehdit edildiğini öne sürerek, "Burada tek bir kişinin burnu kanarsa bunun faturası size kesilir. Bu işi fazla germeyin. Grevin ilk günü bu işi bitirelim." diye konuştu.

Belediyeden istediklerinin enflasyon artı 5 puan refah payı olduğunu, belediyenin kendilerine 2021 ücretleri üzerinden zam yapmak istediğini anlatan Yurdakul, 1 Temmuz 2022'de aldıkları günlük yevmiyenin üzerine anlaşma imzalamaya hazır olduklarını kaydetti.

Yurdakul, yapılan görüşmelerde kendilerine haklı olduklarının ifade edildiğini aktararak, "Fedakarlık yapmamızı istiyorsunuz. Fedakarlık yapa yapa yandık. Bizi öldürmek mi istiyorsunuz? Ayakta kalıp hizmet etmek istiyoruz. Başka isteğimiz yok." diye konuştu.