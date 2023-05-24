Avcılar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

??????? Avcılar açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

??????? Avcılar açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avcılar Ambarlı açıklarında sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin, KEGM-6 hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenerek, West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldığı duyuruldu.