Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Avcılar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Avcılar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Güncel Haberler

Avcılar Denizköşkler açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Avcılar Denizköşkler açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Denizköşkler açığında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Avcılar'a emniyetle yanaştırıldı." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Avcılar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title