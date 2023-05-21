Avcılar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
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Avcılar Denizköşkler açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Avcılar Denizköşkler açıklarında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Denizköşkler açığında sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 7 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Avcılar'a emniyetle yanaştırıldı." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Güncel