Avcılar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı
AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Avcılar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Avcılar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Avcılar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 13 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı.
AA / Kaan Bozdoğan - Güncel