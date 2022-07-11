Avcılar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı Avcılar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı. Avcılar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan tekne kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Avcılar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan 13 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı. AA / Kaan Bozdoğan - Güncel İstanbul Avcılar Marina Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Avcılar açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.