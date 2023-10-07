Avcı, domuz avına giderken kaza yaparak hayatını kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde, domuz avına giderken motosikleti ile kaza yapan avcı yanındaki tüfeğin ateş alarak saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Turanlar Mahallesi Sarıova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfeğini alıp motosikleti ile domuz avına gitmek için yola çıkan Nuri Arkan (35) henüz bilinmeyen bir nedenle seyir halindeyken hakimiyetini kaybettiği motosikletinin devrilmesi sonucu yere düştü. Kaza sırasında Arkan'ın yanında bulunan av tüfeği ateş aldı. Arkan, tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Arkan'ın yaptıkları incelemelerde Arkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arkan'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Arkan'ın cansız bedeni yapılan olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN