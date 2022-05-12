'Avatar: Suyun Yolu', 16 Aralık'ta vizyona girecek

EVREN, ANKARA (AA) - "Doktor Strange: Çoklu Evren Çılgınlığında" filmi ile ilk kez sinemada izleyicilerle buluşan " Avatar : Suyun Yolu" filminin fragmanı, sosyal medya platformlarında yayımlandığı günden bu yana milyonlarca izleyiciye ulaştı.

James Cameron'ın tüm zamanların en çok hasılat yapan filmi olan "Avatar"ın devam halkası, 16 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

İlk olarak 2009'da vizyona giren "Avatar" filmi, 2.84 milyar dolar hasılat elde ederek tüm zamanların en çok kazanan filmi olma unvanını elde etmişti.

İlk filmde yer alan olayların ardından geçen 13 yıldan sonra sonra "Avatar: Suyun Yolu", Sully ailesinin hikayesini, onların karşılaştıkları zorlukları, birbirlerini güvende tutmak için harcadıkları çabayı, hayatta kalmak için verdikleri savaşları ve göğüs gerdikleri trajedilerin hikayesini ele alıyor.

İlk resmi afişi de yayımlanan, James Cameron'ın yönettiği, yapımcılığını Cameron ve Jon Landau'nun üstlendiği filmin başrollerinde Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement ve Kate Winslet yer alıyor.