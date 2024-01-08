Avanos Ustaları, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, çanak ve seramik ürünler yapan ustalar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Çanak ustaları, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", "Çevre-Yaşam"da Tahsin Ceylan'ın "Deniz anaları", "Spor"da ise Aytaç Ünal'ın "Gölge süvari" adlı karesini seçen ustalardan Ferhat Akcan, bu yıla özel eklenen " Deprem : Umut" kategorisinde Halil Fidan'ın "Bekleyiş", " Gazze : Kanıt"ta da Ali Jadallah'ın "Bombalar altında" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandığını belirten Akcan, "Anadolu Ajansını sürekli takip ediyoruz. Fotoğraflar çok güzel, emeği geçenleri tebrik ederim." dedi.

Abdullah Karadağ ise "Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yağmur sonrası", "Çevre-Yaşam"da Fabio Teixeira'nın "Şemsiyenin altında" "Spor"da Eren Bozkurt'un "Olimpik burgu, "Deprem: Umut" kategorisinde Eren Bozkurt'un "Kurtarma sevinci", "Gazze: Kanıt"ta ise Mustafa Hassona'nın "Toz duman" fotoğraflarını seçti.

Özellikle "Deprem: Umut" kategorisinde yer alan fotoğraflardan etkilendiğini ifade eden Karadağ, "Yüzyılın depremini gösteren fotoğraflar arasında birini unutmayalım, hafızalarda kalsın diye seçtim. 2023 yılı felaketler ve dünyadaki olaylardan dolayı zor geçti." diye konuştu.