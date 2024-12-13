Avanos'ta Su Kuyusuna Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Nevşehir'in Avanos ilçesinde, evinin bahçesindeki su kuyusuna düşen 66 yaşındaki Fatma G.'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kadının cesedi morga kaldırıldı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde evinin bahçesindeki su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti.
Özkonak beldesinde Fatma G. (66), evinin bahçesinde bulunan su kuyusuna düştü.
Haber verilmesinin ardından adrese jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Halat yardımıyla kuyuya inen görevlinin kuyudan çıkardığı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kadının cesedi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.