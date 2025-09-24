Haberler

Avanos'ta Kek Yüzünden Hayatını Kaybeden 9 Yaşındaki Çocuk

Nevşehir'in Avanos ilçesinde, okulda yediği kekin parçası nefes borusuna kaçan 9 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Nevşehir'in Avanos ilçesinde okulda yediği kekin parçası nefes borusuna kaçan 9 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kalaba beldesindeki Yunus Emre İlkokulu 3. sınıf öğrencisi E.S, okulda kek yediği sırada fenalaştı.

Durumu fark eden öğretmenleri, kek parçası nefes borusuna kaçan çocuğa Heimlich manevrası yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuk kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, Kalaba Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

