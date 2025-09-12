Avanos'ta Kayıp Azerbaycanlı İşçinin Cansız Bedeni Bulundu

Nevşehir'in Avanos ilçesinde kayıp olarak aranan 32 yaşındaki Azerbaycan uyruklu Hüseyin Gasimov'un cansız bedeni kayalık arazide bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dereyamanlı mevkisinde gezinti yapan kişi, kayalık arazide ceset olduğunu fark ederek polise haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerince yapılan incelemede, cesedin 10 gün önce hakkında kayıp ihbarında bulunulan Gasimov'a ait olduğu belirlendi.

Olay yerindeki çalışmaların ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gasimov'un, yaklaşık 10 yıldır ilçedeki bir seramik atölyesinde çalıştığı, 2 Eylül'de atölyeye gelmemesi nedeniyle iş arkadaşlarınca polise kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.