Ava gittiği kuzeninin tüfeğiyle yaralanan genç hayatını kaybetti

Aydın'ın Germencik ilçesinde, ava gittiği kuzeninin tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanan 16 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi. Olayda gözaltına alınan kuzen ise tutuklandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, ava gittiği kuzeninin tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanan 16 yaşındaki genç, yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Gümüşköy Mahallesi'nde yaşayan Yiğit Ç. ile kuzeni F.A. (20) domuz avına gitti.

F.A. sıkışan emniyet mekanizmasındaki sorunu çözmeye çalışırken tüfek ateş aldı.

Saçmaların isabet ettiği Yiğit Ç. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit Ç. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan F.A, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.