Av yasağı bitti, Gürpınar Balık Hali'nde ilk mezatlar gerçekleşti

Altan ÇİMEN-Özkan ÖZGER / İSTANBUL- Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı av sezonu açılış programı sonrası balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. 4 buçuk ay süren av yasağı sonrasında atılan ilk ağlar balıkla doldu. Balıkçıların avdan dönüşüyle Gürpınar Balık Hali'nde hareketlilik yaşandı. Kasalara alınan balıklar mezat usulü satışa çıkarıldı.

2023-2024 su ürünleri av sezonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı açılış programı ile başladı. 15 Nisan'da gırgır ve trol yöntemiyle yapılan balık avcılığına ara verilmişti. 1 Eylül itibariyle Marmara, Ege ve Karadeniz de av yasağı sona ererken Akdeniz de yasak 16 Eylül'de kalkıyor. Verilen 4 buçuk aylık aranın ardından Poyrazköy'de düzenlenen su ürünleri av sezonu açılış programı sonrası denize açılan balıkçılar ağlarını denize bıraktı. Hacı Ali Reis isimli balıkçı teknesi de ilk avını Marmara denizinde gerçekleştirdi. 'Vira Bismillah' denilerek denize bırakılan ağlar, gemi tayfasının 'Haydi Hop' sesleri eşliğinde çekildi. Denizden dönen balıkçılar Gürpınar Balık Hali'ne gelerek yakaladıkları balıkları satmaya çalıştı. Sezonun ilk balıklarını alarak müşterilerine satmak isteyen balıkçı esnafı halde yoğunluk oluşturdu. Balıkçılar ilk avda daha çok İstavrit ve Hamsi'nin yakalandığını söylerken havaların soğumasıyla diğer balıklarında çoğalacağını söyledi. Hamsinin kasası ise 2 bin 500 liradan alıcı buldu.

"PALAMUTTAN PEK ÜMİDİMİZ YOK"

Poyrazköy'den denize açılan Hacı Ali Reis isimli geminin kaptanı Cüneyt Toker, "Yeni bir sezon, tüm balıkçı camiasına hayırlı uğurlu olsun. Bizde heyecanlıyız. Yeni bir sezonun başlangıcında ağ atacağız. Kısmet bakalım ne çıkacak. Bizim gözlemlediğimiz tabi ki, tam olarak bilemiyoruz ama hamsi, istavrit, çinekop, lüfer, torik ama palamuttan pek ümidimiz yok. Oda olabilir ama deniz bu, hiç belli olmaz nereden ne çıkacağı. Rastgele olduğu için bilemiyoruz. Kısmetimize ne varsa yani yasal olarak biz her şeyi avlayabiliriz. Kısmet bakalım ne çıkacak. Daha başındayız, bakalım neyle başlayacağız ve neyle bitireceğiz. Onu bizde bilmiyoruz. Tabi kazasız belasız geçirmesini diliyoruz tüm balıkçı camiasının. Sağlıklı ve bol kazançlı geçmesini diliyoruz" dedi.

"İNŞALLAH BOL BEREKETLİ BİR SEZON BEKLİYORUZ"

Gemide görevli balıkçı Seçkin Ocak, "Ordu, Fatsa'dan geliyoruz. Sezonumuz 1 Eylül'den 15 Nisan'a kadar devam edecek. Şuan istavrit var ama az balığımız var. Çoğalmasını bekliyoruz. Sabırsızlıkla bu günü bekledik, 4 buçuk aylık yasaktan sonra inşallah bol bereketli bir sezon bekliyoruz" derken Olgun Demirtürk isimli balıkçı ise, "Zanaatımız başladı. Yorucu bir zanaat. İnşallah bol bereketli zanaat olacak. Şuan hamsi bol, çinekop ve lüfer bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"BU SEZON HALKIMIZI BALIĞA DOYURACAĞIZ"

Ağların toplanmasından sonra yüzleri gülen balıkçılardan İbrahim Menekşe, "Allah tüm balıkçılara bol bereketli bir sezon nasip etsin. İnşallah bu sezon halkımızı balığa doyuracağız. Bu sene hamsi çok, kar yağdığı zaman da hamsi ile sezonu kapatırız" dedi. Bir diğer balıkçı Ökkeş Altın, "Sezonun ilk Palamudu burada biraz küçük ama büyüyecek. Mezgit ve İstavrit de var, karışık. Sezon bereketli başladı. İnşallah vatandaş çok balık yiyecek"diye konuştu.

"SARDALYA 50 LİRADAN, İSTAVRİTLER 60-70 LİRA, MEZGİT BALIĞI DA 70-80"

İlk av sonrası Gürpınar Balık Haline gelen balıkçı esnafı Ömer Tekel, "Sezon inşallah hayırlı olur. Daha yeni başladı, bereketli başladı. Devamı da inşallah bereketli devam edecek. Bugün Ege ve Marmara'dan geldi. Av yasağı bu gece bittiği için Karadeniz'den gelmedi. Yarın geceden itibaren daha bereketli bir sezon bekliyoruz. Bu sezon hamsiden ümitliyiz, hamsi çok diyorlar. Akabinde palamut, bir iki ay sonra da çinakop ve lüfer. Çeşitler artarak devam edecek. Hal'de şuan da mırlan var, istavrit var, çinakop var, sardalya gelecek daha gelmedi. Fiyatlar piyasanın çok altında. Baya uygun. Normalde bugün sardalya 50 liradan, istavritler 60-70 lira, mezgit balığı da 70-80 arası tezgahlarda yerini bulacak inşallah. Vatandaşların bu sene bol bol balık yiyeceklerini umuyoruzö İfadelerini kullandı.

HAMSİ'NİN KASA FİYATI 2 BİN 500 LİRA

Mezat'ta tutulan balıkları satın almak için bekleyen balıkçı Kenan Balcı, "Çok şükür 4 buçuk aydan sonra ilk gemimiz yanaştı. Bereket çok güzel. Hamsi, çocuklar çatalla yesin. Bugün 1'inci günümüz. Yüzde 100 kapasite ile değil, yüzde 70 kapasite ile başladık. Gemicilerimiz, esnafımız, dükkancılarımız herkes çok mutlu. Daha güzel günler bekliyoruz. Hamsi için bugün siftah, 2 bin 250 lira kasası ama o ölçü değildir. Bir motor daha gelirse bin 500'e düşer, 5 motor daha gelirse bin liraya düşer" dedi.