Sivas'ta iç sularda balık avı yasağı 1 Nisan'da başlıyor

Sivas'ta göl, gölet, baraj, akarsu gibi iç sularda bazı balıkları avlama yasağının 1 Nisan'da başlayacağı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 ay boyunca uygulanacak yasak, iç sulardaki sazangillerden sazan, kadife, sıraz gibi balık türleri ile yayın balığını kapsıyor.

Açıklamada, "Ticari amaçlı su ürünleri avcılığı ile amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkındaki tebliğler çerçevesinde, sazangiller ve yayın balığının üreme mevsimi olması nedeniyle belirlenen süreler içerisinde avlanma yasağı uygulanacak ve 1 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecektir. Tebliğlere göre, iç sularımızda 1 Nisan - 1 Temmuz tarihleri arasında sazangiller, kadife, sıraz ve yayın balığı avcılığı yasaktır. Akarsularımızda olta ile tatlı su kefali ve gümüş balığı avı serbesttir." ifadelerine yer verildi.