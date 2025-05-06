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Av Tüfeğiyle Saldırı: Manavgat'ta Olay Anı Kamerada

Av Tüfeğiyle Saldırı: Manavgat'ta Olay Anı Kamerada
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde kimliği belirsiz bir saldırgan, otomobiline binmekte olan bir kişiye av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, olay anında lokantada bulunanların yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kimliği belirsiz saldırgan, otomobiline binmek üzere olan 1 kişiye av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıya uğrayan ve saldırıyı gerçekleştiren kişi olay yerinden kaçarken, olay sırasında lokantada yemek yiyenlerin yaşadığı panik anları kameraya yansıdı.

Manavgat Aşağı Pazarcı Mahallesi 1539 Sokak'ta dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, aracına binmek üzere olan bir kişi, kimliği belirsiz saldırgan tarafından av tüfeğiyle hedef alındı. Saldırgan yanında getirdiği av tüfeğiyle 5 el ateş etti. Saldırıya uğrayan kişi, hızla aracına binerek olay yerinden uzaklaşırken, saldırgan ise yaya olarak kaçtı. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri saldırı nedeniyle bir araçta ve aracın önünde bulunduğu dükkanda maddi hasar meydana geldiğini belirledi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, saldırının alacak verecek meselesinden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Diğer yandan olay anında yakındaki bir lokantada yemek yiyenlerin yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde olayın ardından saldırganın koşarak lokantanın önünden geçtiği ve yemek yiyenlerin yaşadığı panik yer aldı.

Haber- Kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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