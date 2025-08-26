Av Tüfeğiyle Kadın Cinayeti: Şüpheli İzmir'de Yakalandı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, Kezban Süne'yi (43) av tüfeğiyle vurarak öldüren Bülent K. (53) polisin kamera incelemeleri sonrası İzmir'de yakalandı.

Olay, 22 Ağustos'ta saat 19.30 sıralarında, İsmet Paşa Mahallesi Özgürlük Caddesi'nde meydana geldi. Yaralama ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Kezban Süne'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Polis ekipleri ise Süne'nin av tüfeğiyle göğüs ve karın kısmından vurulduğunu saptadı. Olay yeri ve çevresinde geniş çaplı araştırma yapıldı. Polis ekipleri tarafından çevrede yapılan aramada av tüfeği ile 1 dolu ve 2 boş kartuş ele geçirildi. Görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelinin Bülent K. olduğu ve av tüfeği çantasıyla bölgede bekleyip, olayı gerçekleştirerek kaçtığı tespit edildi.

72 SAAT KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Milas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan Bülent K.'yi yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, 72 saatlik kamera analizi sonrası Bülent K.'nin kaçış istikametinin Balıkesir rotasında olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi, İzmir'in Aliağa ilçesinde jandarma uygulama noktasında yakaladı. Şüpheli Bülent K.'nin Milas'a getirileceği belirtildi.

Haber : Kadir ÖZEN- Fırat AKAY / İZMİR,