Antalya'nın Serik ilçesinde yaşanan alacak verecek kavgası, silahlı saldırıya dönüştü. Bir kişi, elindeki silahla iş yerini bastı ve alacaklı olduğu iddia edilen kişiyi ayağından vurarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Av tüfeğiyle iş yerini bastı... O anlar kamerada

Tüfekle alacaklı olduğu kişiyi ayağından vurduğu anlar kameralara yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde sanayi Sitesi'nde yaşanan alacak verecek kavgası, silahlı saldırıya dönüştü. Bir kişi, elindeki silahla iş yerini bastı ve alacaklı olduğu iddia edilen kişiyi ayağından vurarak kaçtı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay 2 gün önce yaşandı. Edinilen bilgiye göre B.K., elinde av tüfeğiyle aralarındaki alacak verecek meselesi bulunan Y.G.'nin işyerine geldi. Aracından av tüfeğiyle inen B.K., Y.Ğ.'nin yanına gidip ayağına doğru ateş etti. Y.G. yere yığılırken B.K. olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde B.K elinde silahı ile kaporta tamircisi Y.G.'yi ayağından yaraladığı ve kaçma anı yer aldı. Olay sonrası Y.G sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay ardından inceleme başlatıldı