Tüfeğini temizlerken kendini yaraladı

Konya'da av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla tetiğe dokunan 70 yaşındaki Ömer Alparslan, çıkan saçmalarla kolundan yaralandı. Olay sonrası tıbbi yardım alındı.

KONYA'da av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla tetiğe dokunan Ömer Alparslan (70), çıkan saçmalarla kolundan yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi Ağaç Seven Sokak'taki 4 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Ömer Alparslan, evinde av tüfeğini temizlemek isterken yanlışlıkla tetiğe dokundu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Alparslan'ın sol koluna isabet etti. O sırada evde bulunan eşi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Alparslan, ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI KONYA, DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
