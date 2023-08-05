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Av Tüfeği Ruhsatları Yenilenmeli

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Emniyet Genel Müdürlüğü, vatandaşların mağdur olmamaları için av tüfeği sahiplerini 1 Eylül 2023 tarihine kadar ruhsatnamelerini yenilemeleri gerektiğini duyurdu. Ruhsatnamelerini yenilemeyenler hakkında cezai işlem uygulanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşların mağdur olmamaları için av tüfeği sahiplerini 1 Eylül 2023 tarihine kadar ruhsatnamelerini yenilemeleri gerektiğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda şunlar kaydedildi;

"Yivsiz tüfek ruhsatnamesi geçerlilik süresi dolan vatandaşlarımızın 01.09.2023 tarihine kadar ruhsatnamelerini yenilemeleri gerekmektedir.

Ruhsatnamelerini yenilemeyen vatandaşlarımızın ruhsatnameleri 01.09.2023 tarihinden itibaren geçersiz sayılacak ve 2521 sayılı kanunun 13. maddesi gereğince; Tüfek muhafaza altına alınarak her bir tüfek için 2 bin 864 TL para cezası uygulanacak. Tüfeğin 1 ay içerisinde ruhsatlandırılması veya menşeine yarar belgenin ibraz edilmemesi halinde mülkiyeti kamuya geçecektir." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Genel Müdürlüğü Eylül Güncel Haberler

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