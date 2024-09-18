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Av Tüfeği ile Yaralanma Olayı Tunceli'de Yaşandı

Av Tüfeği ile Yaralanma Olayı Tunceli'de Yaşandı
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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, boş sandığı av tüfeğinin ateş alması sonucu 50 yaşındaki Muzaffer Y. yaralandı. Yaralı, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde Muzaffer Y. (50), boş sandığı av tüfeğinin ateş alması sonucu karnından yaralandı. Muzaffer Y., ambulans helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Olay, öğle saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Aslıca köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Muzaffer Y., boş sandığı av tüfeğinin tetiğine yanlışlıkla dokundu. Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Muzaffer Y.'nin karın boşluğuna isabet etti. Muzaffer Y.'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İlçe merkezine uzak ve dağlık olan olay yerine, Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi. Malatya'dan kalkan ambulans helikopter, kısa sürede bölgeye ulaşarak yaralıyı Tunceli Devlet Hastanesi'ne yetiştirdi. Muzaffer Y.'nin ameliyata alındığı, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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