Antalya'da av sırasında tüfekle kazara vurulan genç yaşamını yitirdi

Antalya'nın Aksu ilçesinde av sırasında tüfeğiyle kazara vurulan 26 yaşındaki Oğuzhan Karagöz, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet G., 'taksirle öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde av sırasında tüfekle kazara vurulan genç hayatını kaybetti.

Oğuzhan Karagöz (26), Ahmet G. (18) ve Hüseyin C. Ç. (19) avlanmak için Karaöz Mahallesi'nin kırsalına gitti.

Av sırasında Ahmet G'nin tüfeğinin ateş alması sonucu Karagöz, karın bölgesinden yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı Karagöz, sağlık ekibince kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Ekiplerce Ahmet G. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyede sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "taksirle öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
