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Av sırasında arkadaşının domuz sanıp vurduğu Enes öldü

Demirören Haber Ajansı - Nurettin Arkan - Güncel
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Av sırasında arkadaşının domuz sanıp vurduğu Enes öldü

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde av sırasında arkadaşı T.L.'nin (16) domuz sanıp tüfekle vurduğu Enes Kabasakal (16) yaşamını yitirdi.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde av sırasında arkadaşı T.L.'nin (16) domuz sanıp tüfekle vurduğu Enes Kabasakal (16) yaşamını yitirdi. T.L. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yalvaç'a bağlı Aşağı Tırtar köyünde meydana geldi. T.L. ile arkadaşı Enes Kabasakal, akşam yemeğinin ardından iddiaya göre evden tüfek alıp, motosikletle domuz avlamaya gitti. Yalvaç-Aşağı Tırtar kara yolu yakınındaki Köyönü mevkisine geldiklerinde Kabasakal motosikletten inerek ağaçların arasına girdi. Bu sırada T.L., ağaçların arasından gelen sesi domuz sanarak otomatik av tüfeğiyle yaklaşık 30 metreden ateş etti. Tüfekten çıkan kurşunun sağ göğüs bölgesine isabet ettiği Enes Kabasakal, yere yığıldı. Arkadaşını vurduğunu fark eden T.L. hemen yardım istedi. Olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ile köyde yaşayanlar geldi.Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Enes Kabasakal'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kabasakal'ın cansız bedeni savcılığın incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi'nin morguna götürülürken, T.L. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Nurettin Arkan - Güncel

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