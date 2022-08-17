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Av sezonu 20 Ağustos tarihinde açılıyor

Av sezonu 20 Ağustos tarihinde açılıyor

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Ülke genelinde olduğu gibi Kırklareli'nde de av sezonu 20 Ağustos 2022 tarihinde açılıyor.

Ülke genelinde olduğu gibi Kırklareli'nde de av sezonu 20 Ağustos 2022 tarihinde açılıyor.

Av sezonunun yaklaşmasıyla beraber Merkez Av Komisyonu, avlanma usul ve esaslarını belirledi. Buna göre avlanmanın tüm bölgelerde aynı gün 20 Ağustos 2022 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacağı belirtildi.

Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde av yapılabileceği ve yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de olabileceği ifade edildi.

(Hüseyin Çanlı - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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