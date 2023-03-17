Av. Hasan Teke, AK Parti G.Antep Milletvekilliği aday adaylığı için müracaat etti

19.12.2017 tarihinden itibaren işini bırakarak tüm mesaisini siyasete hasreden, yaptığı örnek projelerle Şahinbey İlçesinde halkın gönlünde taht kuran AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av.Hasan Teke , birikim ve tecrübelerini Ankara'ya taşıyarak kalıcı hizmetlere imza atmak için İlçe Başkanlığını görevinden istifa ederek AK Parti G.Antep Milletvekilliği aday adaylığı için müracaat etti. Bu karar G.Antep kamuoyunca sevinçle karşılandı.